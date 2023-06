Morre Julyer Rodrigues, maquiador de Marilia Mendonça e Maiara e Maraisa

O maquiador Julyer Rodrigues estava internado em Goiânia, onde faleceu na madrugada desta quinta-feira, 01.

Luto! Julyer Rodrigues, o maquiador da duplaMaiara (35) e Maraisa(35) faleceu nesta quinta-feira, 01, após complicações de um Acidente Vascular Cerebral. Queridinho no universo das celebridades, o profissional também foi responsável por cuidar do visual da eterna Rainha do sertanejo, Marilia Mendonça (1995-2021).

Julyer estava internado desde março. "Estava sumido das redes sociais para poder me recuperar, porém, sem trabalhar, não consigo arcar com todas as minhas despesas e da minha mãe. Criamos uma vaquinha on-line para quem poder ajudar no meu tratamento inicial", disse ele para tranquilizar os fãs antes da hospitalização.

Comovidas com o desabafo do colega e funcionário, Maiara e Maraísa logo se manifestaram na época: "Mesmo sem existir vínculo trabalhista e, por consequência, obrigação a dupla tem ajudado desde o momento que tiveram conhecimento dos fatos. Ajuda prestada pelo carinho que as artistas possuem por ele. Além disso, as irmãs sempre lidam com assuntos desta natureza de maneira humanitária. Logo, os auxílios prestados a ele não foram e não serão divulgados por elas, uma vez que jamais usariam estas atitudes em prol de promoção pessoal, ainda que indiretamente", relataram.

Nas redes sociais, a assessoria do profissional emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido."É com pesar que comunicamos o falecimento de Julier da Silva Rodrigues esta madrugada, 01 de junho, em Goiânia/GO, causada por uma síndrome neurológica de grande repercussão sistêmica, evoluindo para um quadro de infecção generalizada. Familiares e amigos agradecem, do fundo do coração, todas as manifestações de carinho. A família pede privacidade neste momento de dor e tristeza. Desejamos que todos se recordem dele sempre com muito amor e alegria, pois foram estes sentimentos que sempre ele prezou em vida”, informaram.

Ainda segundo a mensagem, o velório deu início ás 10h no cemitério parque memorial em Goiânia, e o sepultamento está previsto para acontecer às 18h30. Diante da triste notícias, artistas e amigos usaram suas redes sociais para lamentar o triste ocorrido.

"Descanse em paz meu amor! Você foi um ser humano incrível! Te amaremos pra sempre", “Triste demais, vá com Deus e que ele conforte a sua mãe e familiares”, “Vai em paz amigo. Fica uma tristeza em nossos corações“, disseram alguns.

VEJA O COMUNICADO OFICIAL DA MORTE DE JULYER: