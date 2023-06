Sem maquiagem, Maraísa revela o que faz quando está de folga

Maraísa aparece fazendo uma de suas atividades favoritas quando está de folga: 'Temos fotos, hein?'

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, aproveitou uma folga na agitada agenda de shows para fazer uma de suas atividades favoritas: Pescar! A musa apareceu com look despojado e sem maquiagem ao sair com os amigos para aparoveitar um momento ao ar livre.

Em fotos feitas durante à noite, ela surgiu de moletom, boné e rosto lavado enquanto segurava um peixe que conseguiu pegar em um lago. Nas fotos, a artista ostentou o seu sorrisão e demonstrou o quanto estava feliz em aproveitar a vida de um dos jeitos que mais gosta.

“Dia de folga fazendo o que a gente gosta... E para mostrar que não foi conversa de pescador, temos fotos, hein?!”, brincou ela na legenda. Nos comentários, os fãs apoiaram a artista. “Uma pescadora de milhões”, declarou um fã. “Respeite uma pescadora”, brincou outro. “Até pescando a mulher é linda”, comentou mais um.

Maraisa exibe decote 'sufocado' em micro vestido branco

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, parou tudo na rede social ao compartilhar fotos usando um look arrasador. Nos cliques, a famosa esbanjou seu corpaço escultural em um vestido justíssimo e não passou despercebida.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu usando a peça colada ao corpo e bem curtinho. Além de ser branca, a roupa ousada ainda tinha um brilho nas alças, decote e em outras partes. Colocando o decote marcado para jogo e suas pernas torneadas, Maraisa surgiu deslumbrante para mais uma apresentação. "Não sei se minha casa é o palco, ou se o palco é minha casa… Não existe lugar que me deixa mais confortável e mais feliz!", refletiu ela sobre a carreira.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Roubou a beleza do mundo", admiraram os internautas. "Maravilhosa", exclamaram outros. Veja o look aqui.