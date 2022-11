De top, Jojo Todynho faz selfies com cabelo curtinho e exibe decote poderoso

Cantora Jojo Todynho fez selfies com visual diferente e chamou a atenção ao ostentar decote em look de ginástica

A cantora Jojo Todynho (25) saiu de casa de manhã para mais um dia de exercícios na praia com uma amiga. Nesta terça-feira, 29, a funkeira se gravou no carro indo para a areia caminhar e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Nas selfies publicadas no Instagram da famosa, ela apareceu diferente usando um cabelo bem curtinho e roubou a cena ao ostentar seu decote poderoso.

De top e calça de ginástica, Jojo Todynho surgiu poderosa e cheia de estilo para queimar umas calorias ao ar livre.

Ainda nos últimos dias, a cantora foi flagrada fazendo luta com seu personal também na praia e vestindo um conjuntinho branco com estampa de pimentinhas.

Recentemente, ela revelou que decidiu retomar os treinos com bastante foco antes de fazer a cirurgia bariátrica. Com o novo professor, a artista combinou de fazer exercícios na orla.

Após 'lipo', Jojo Todynho faz tratamento no bumbum: ''To com uma fibrose''

A cantora Jojo Todynho mostrou na última quinta-feira, 24, que está cuidando intensamente de seu corpo. Após retomar os treinos nos últimos dias, a funkeira voltou a fazer tratamentos estéticos para deixar suas curvas durinhas.

Gravando o seu bumbum, enquanto estava deitada de barriga para baixo, a famosa impressionou ao exibir seus glúteos lisinhos e empinados. Jojo Todynho contou que está fazendo um procedimento para a parte de baixo e revelou que fez uma espécie de lipo sem corte na barriga.

"Voltei meu protocolo, minha bunda é muito grande, ela tá mexendo onde eu fico muito incomodada, porque minha parte de cima é perfeita, mas a parte de baixo tem me incomodado, porque eu relaxei e se preparem para meus biquínis de 2023", avisou ela.

A cantora falou mais sobre o que anda fazendo para sua aparência. "Eu fiz a barriga agora, fiz a lipo sem corte, mas eu vou fazer abdominoplastia mesmo, to com muitos focos, vai dar tudo certo, vou mostrando pra vocês", disse.

