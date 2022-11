De look branco com pimentinha, Jojo Todynho exibe corpaço em ação na praia

No foco!

Cantora Jojo Todynho foi flagrada em seu segundo dia de treino consecutivo na praia e roubou a cena com look de pimentinha

A cantora Jojo Todynho (25) foi flagrada nesta terça-feira, 22, treinando com seu novo personal trainer de luta na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Após iniciar os treinos na segunda-feira, 21, usando um macacão preto todo recortado, a funkeira decidiu apostar em um look branco seu segundo dia de exercícios ao ar livre.

Usando uma roupa de ginástica bem colada e com estampa de pimentinha, a famosa colocou seu corpaço para jogo ao fazer boxe sem brincadeira.

Pegando pesado, Jojo Todynho foi fotografada dando vários socos na luva do professor e até levantando pesinhos para tornear os braços.

Simpática, a artista acenou com as luvas de luta nas mãos ao ver que estava sendo fotografada pelo paparazzo na praia.

Nos últimos dias, Jojo Todynho parou tudo ao desfilar em Angras dos Reis usando um maiô recortado. Em outro momento, ela deu o que falar ao posar de costas para uma foto vestindo um biquíni de modelo fio-dental, ostentando seu bumbum empinado.

Veja as fotos de Jojo Todynho treinando na praia:

Fotos: Dilson Silva/Agnews

Jojo Todynho revela que fará cirurgia bariátrica

Recentemente, a cantora Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao anunciar que tomou a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que resolveu passar pela cirurgia em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.

“Dizia que não ia fazer, mas eu não sou médica. Se o médico que está com os meus exames e acha que eu devo fazer, vou fazer. Essa decisão já tem dois meses. Nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma e melhorar. O que você não sente agora respinga lá na frente. Não vai ser agora, mas estou muito feliz e decidida. Tenho certeza do que eu quero e busco para mim”, explicou a cantora que acabou de terminar o casamento de menos de um ano de união.

