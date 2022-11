De fio-dental, Jojo Todynho empina bumbum turbinado na piscina em foto de costas

A cantora Jojo Todynho (25) impressionou neste domingo, 13, ao mostrar como está curtindo seu dia de sol em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, com muita beleza e atitude.

Em seus stories no Instagram, a funkeira recém-separada provou que não está de brincadeira e colocou seu corpaço para jogo em uma roupa de banho nada discreta.

Usando um óculos espelhado, Jojo Todynho apareceu estilosa e logo em seguida arrancou suspiros ao ostentar seu bumbum empinado na beira da piscina.

De biquíni fio-dental bem pequeno com estampa de oncinha, a famosa exibiu seus glúteos empinados e impressionou com o volume deles.

Ainda nos últimos dias, a artista deu o que falar ao aparecer de biquíni de fita em uma clínica de bronzeamento artificial.

Nos últimos dias, a cantora Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao anunciar que tomou a a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que a decisão foi tomada em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.

“Dizia que não ia fazer, mas eu não sou médica. Se o médico que está com os meus exames e acha que eu devo fazer, vou fazer. Essa decisão já tem dois meses. Nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma e melhorar. O que você não sente agora respinga lá na frente. Não vai ser agora, mas estou muito feliz e decidida. Tenho certeza do que eu quero e busco para mim”, explicou a cantora que acabou de terminar o casamento de menos de um ano de união.