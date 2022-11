Jojo Todynho apareceu só de biquíni de fita adesiva em clínica de bronzeamento

Jojo Todynho exibe a sua beleza natural ao aparecer só de biquíni feito de fita adesiva

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 13h42

A cantora Jojo Todynho (25) arrancou suspiros dos fãs ao colocar a sua beleza para jogo. Nesta sexta-feira, 11, a beldade apareceu só de biquíni feito de fita adesiva para renovar o bronzeado em uma clínica de estética.

A estrela fez uma selfie com o look mínimo e ostentou as suas curvas poderosas na frente do espelho. “Já ativou sua marquinha?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a beleza dela. “Maravilhosa, esplendorosa, majestosa”, disse um seguidor. “Toda bronzeada, de marquinha de fitinha”, afirmou outro. “Deusa de Ébano”, comentou mais um. “Linda demais”, declarou outro.

JoJo Todynho revela que vai fazer cirurgia bariátrica

Nos últimos dias, Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao anunciar que tomou a a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que a decisão foi tomada em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.

“Dizia que não ia fazer, mas eu não sou médica. Se o médico que está com os meus exames e acha que eu devo fazer, vou fazer. Essa decisão já tem dois meses. Nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma e melhorar. O que você não sente agora respinga lá na frente. Não vai ser agora, mas estou muito feliz e decidida. Tenho certeza do que eu quero e busco para mim”, explicou a cantora.