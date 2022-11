Jojo Todynho posta foto em clínica e deixa fãs curiosos com próximo procedimento estético

Jojo Todynho aparece em uma clínica de cirurgia e deixa seguidores curiosos com a possibilidade de um novo procedimento estético

CARAS digital Publicado em 07/11/2022, às 14h21

A cantora Jojo Todynho (25) deixou um ar de mistério nos seus stories do Instagram, nesta segunda-feira, dia 07, ao aparecer em uma clínica de cirurgia do aparelho digestivo e da obesidade. A publicação, que aconteceu uma semana após o anúncio do término do seu casamento, levantou algumas suposições dos seguidores, que apontaram para a possível realização de uma cirurgia bariátrica.

“Hoje eu estou dando um novo rumo à minha vida, com a certeza que tudo agora mudará e eu estou preparada. Por isso falo com vocês, faça tudo que você quiser, quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia”, escreveu a cantora, descrevendo a foto que mostrava a fachada da clínica.

Jojo Todunho aparece em clínica de cirurgia - Instagram

Após término com Lucas Souza, Jojo Todynho aparece curtindo a vida

Jojo Todynho fez questão de mostrar que o término do casamento com o militar Lucas Souza não abalou a sua confiança e vontade de curtir a vida. No último final de semana ela aproveitou para passar o dia na praia da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, com direito a biquíni cortininha e máxi óculos de sol, e mostrou tudo para os seguidores através de uma publicação.

Já Lucas, que ficou 11 meses ao lado de Jojo, tem aproveitado a repercussão do assunto para se pronunciar: “Já tinha vivido com outras mulheres, mas ela foi minha primeira mulher oficial. Polêmicas constantes e exposição exagerada desgastaram o relacionamento. Eu deveria ter me afastado de redes sociais, de tudo. Vou continuar apaixonado pelo carisma e pela cantora talentosa que ela é", afirmou ao programa da Record, Domingo Espetacular.