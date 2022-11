Jojo Todynho curte praia no Rio de Janeiro e é vista como exemplo pelos internautas: "Mulher determinada"

Jojo Todynho está solteira após assinar divórcio e curtiu praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 09h24

Jojo Todynho (25) aproveitou este último fim de semana para curtir a praia da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, em um quiosque no Recreio dos Bandeirantes. Ela está recém-divorciada do militar Lucas Souza (22). A cantora se separou dele após 11 meses juntos.

"Mar doce lar", legendou a cantora ao compartilhar em seu perfil no Instagram, uma foto de biquíni modelo cortininha verde e laranja. Para arrematar o look, que também contava com óculos de sol tamanho maxi, ela apostou em uma calça larguinha no mesmo tom do conjunto.

Nos comentários, fãs encheram a funkeira de elogios. "Poderosa, linda e inteligente… visionária!", disse uma. "Jojo, Deus te deu foi livramento", analisou outra. "Maravilhosa é exemplo para muitas mulheres!! Merece todo o meu respeito!!!", falou uma terceira. "Queria ser igual a você, uma mulher determinada quando toma uma decisão, ninguém faz mudar", continuou mais uma.

Após últimos acontecimentos, Lucas Souza surge indignado e dispara: ''Mas convivam com ela''

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, apareceu indignado na tarde da última sexta-feira, 04, em seus stories no Instagram. Afirmando não ter assessor para cuidar de sua carreira, o militar comentou que se pronunciará pela última vez.

Após os últimos acontecimentos envolvendo seu nome - inclusive uma possível ida para cama com a ex-A Fazenda, Liziane Gutierrez (36), que lhe rendeu uma nota 7 - o ex-esposo da funkeira decidiu esclarecer algumas coisas da situação.

"Fala, meus lindos, vou me pronunciar pela última vez aqui. Tem muita gente aí se metendo numa história que não tem nada a ver, que não tem relacionamentos que são exemplos e estão falando mer** aí na internet. Segundo, eu não tenho assessor", declarou Lucas.

"Se essa mulher aí que eu não conheço que nunca nem vi que eu, nem sigo no Instagram, tá falando isso, bota prova aí, quer biscoito, é ex de ex falando, essa terceira pessoa aí inventando história em podcast, mas nem vou citar mais o nome... as pessoas são tão sujas, tão nojentas, pessoal segue esse pessoal ai por favor, porque eu to de saco cheio já, to com vontade de voltar pra minha vida militar, ficar quietinho lá", exclamou indignado.