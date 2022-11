Após últimos acontecimentos, Lucas Souza surge indignado e dispara: ''Mas convivam com ela''

Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza, pronunciou-se sobre fim do casamento e últimos acontecimentos polêmicos envolvendo seu nome

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 13h56

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, apareceu indignado na tarde desta sexta-feira, 04, em seus stories no Instagram. Afirmando não ter assessor para cuidar de sua carreira, o militar comentou que se pronunciará pela última vez.

Após os últimos acontecimentos envolvendo seu nome - inclusive uma possível ida para cama com a ex-A Fazenda Liziane Gutierrez que lhe rendeu uma nota 7 - o ex-esposo da funkeira decidiu esclarecer algumas coisas da situação.

"Fala, meus lindos, vou me pronunciar pela última vez aqui, tem muita gente aí se metendo numa história que não tem nada a ver, que não tem relacionamentos que são exemplos e estão falando mer** aí na internet, segundo, eu não tenho assessor", declarou Lucas.

"Se essa mulher aí que eu não conheço que nunca nem vi que eu, nem sigo no Instagram, tá falando isso, bota prova aí, quer biscoito, é ex de ex falando, essa terceira pessoa aí inventando história em podcast, mas nem vou citar mais o nome... as pessoas são tão sujas, tão nojentas, pessoal segue esse pessoal ai por favor, porque eu to de saco cheio já, to com vontade de voltar pra minha vida militar, ficar quietinho lá", exclamou indignado.

E continuou disparando: "Vocês não sabem de nada que aconteceu no relacionamento, duas pessoas sabem do relacionamento, não fiquem inventando história, eu já expliquei, rolou uma situação decorrente de outra rolou outra situação, relacionamento desgastou, Jojo terminou comigo e eu segui minha vida".

Lucas Souza então falou sobre a ex-mulher. "Se vocês gostam tanto dela segue ela lá, ela é uma pessoa maravilhosa, carismática, com certeza, mas convivam com ela, tá, vão lá morem com ela, tenham as experiências que eu tive, se eu to cancelado, to nem aí, bola pra frente, minha vida tá tudo, mas não fica inventando história aí, povo chato, povo que fica dando hater, quer biscoito, nem conheço esse povo, nem assessor eu tenho, que inferno, que povo maluco, que povo doido... Vocês não sabem o que acontece em um relacionamento a dois, porque todo mundo tem uma coisa, quando meu relacionamento acabou eu tava solteiro", desabafou ele.

Ainda nesta quinta-feira, 03, o militar desabafou ao assinar o divórcio."Hoje foi o dia mais triste da minha vida! Mas não tive tempo pra parar e chorar", escreveu Lucas no tweet.

Jojo Todynho flagra o ex-marido com outra em balada

Após separação, a cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para se pronunciar após ver uma polêmica com seu nome nas redes sociais. A funkeira surgiu visivelmente irritada depois do colunista Leo Dias, do Metrópoles, ter noticiado que ela flagrou o ex-marido, Lucas Souza, com uma mulher na boate Vitrinni Lounge na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso teria acontecido no dia em que os dois anunciaram oficialmente a separação. De acordo com o colunista, Jojo teria ficado chocada e teve uma crise de choro.

Na terça-feira, 01, Jojo se manifestou e explicou o que aconteceu, mas momentos depois, apagou os vídeos de sua rede social. “O Lucas tentou arrumar tumulto comigo na Vitrine e os seguranças tiraram ele. Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio. Amor, isso pra mim não é prêmio nenhum, porque de tantas p*cas que eu já sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem”, começou falando.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!