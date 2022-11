Liziane Gutierrez dorme com ex-marido de Jojo Todynho e dá nota: ''Foi 7''

Após ser flagrada com Lucas Souza, Liziane Gutierrez contou como foi noite com ex-marido de Jojo Todynho

O fim do casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza está dando o que falar nos últimos dias. Após ser flagrado ficando com a ex-A Fazenda Liziane Gutierrez, o militar acabou recebendo uma nota da influenciadora depois de ter dormido com ela.

Nesta quinta-feira, 03, a celebridade polêmica participou de um podcast e deixou escapar que foi para a cama com o ex-marido da funkeira. Inclusive, ela até deu uma nota para o ato com o militar.

"Eu falei com ele, 'olha só, vamos com calma'... A gente tinha um combinado. Quando a gente acordou... Opa", contou ela. "Tomamos um suco juntos. Nunca mais pego de novo, porque foi o moleque", disse ela.

"No ato lá, foi bom?", perguntou o apresentador. "Qual dos atos?", questionou ela. "Na hora lá, após o banho. De 0 a 10", disse ele. "Foi... 7. Nem que a vaca tussa (dou outra chance), já estou com outro boy", disparou.

A ex-participante da Fazenda 13, Liziane Gutierrez, e o ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, foram flagrados juntos, em clima de romance, em uma balada no Rio de Janeiro nos últimos dias.

Jojo Todynho flagra o ex-marido com outra em balada

Após separação, a cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para se pronunciar após ver uma polêmica com seu nome nas redes sociais. A funkeira surgiu visivelmente irritada depois do colunista Leo Dias, do Metrópoles, ter noticiado que ela flagrou o ex-marido, Lucas Souza, com uma mulher na boate Vitrinni Lounge na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso teria acontecido no dia em que os dois anunciaram oficialmente a separação. De acordo com o colunista, Jojo teria ficado chocada e teve uma crise de choro.

Na terça-feira, 01, Jojo se manifestou e explicou o que aconteceu, mas momentos depois, apagou os vídeos de sua rede social. “O Lucas tentou arrumar tumulto comigo na Vitrine e os seguranças tiraram ele. Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio. Amor, isso pra mim não é prêmio nenhum, porque de tantas p*cas que eu já sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem”, começou falando.

