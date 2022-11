Jojo Todynho flagra ex-marido com outra em balada e dispara: ''Superou rápido''

Cantora Jojo Todynho se manifesta após notícia de que teria ficado brava ao ver o ex-marido, Lucas Souza, aos beijos com outra em balada

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 14h22

Após divórcio, a cantora Jojo Todynho (25) usou as redes sociais para se pronunciar após ver uma polêmica com seu nome nas redes sociais.

Nos Stories de seu Instagram, a funkeira surgiu visivelmente irritada depois do colunista Leo Dias, do Metrópoles, ter noticiado que ela flagrou o ex-marido, Lucas Souza, com uma mulher na boate Vitrinni Lounge na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O caso teria acontecido no dia em que os dois anunciaram oficialmente a separação. De acordo com o colunista, Jojo teria ficado chocada e teve uma crise de choro.

Nesta terça-feira, 01, Jojo se manifestou e explicou o que aconteceu, mas momentos depois, apagou os vídeos de sua rede social. “O Lucas tentou arrumar tumulto comigo na Vitrine e os seguranças tiraram ele. Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio. Amor, isso pra mim não é prêmio nenhum, porque de tantas p*cas que eu já sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem”, começou falando.

“Pra quem estava chorando cedo nos stories e depois estava na balada parecendo Stevie Wonder, com óculos na cara, dançando, beijando outra, superou rápido. Olhem bem para minha cara. Vou ficar na rua, em balada, chorando por causa de homem? Se manca. Eu não tenho problema nenhum em relação ao Lucas, não, e eu espero também que ele não tenha problema comigo, não quero arrumar problema. Estou sem paciência”, disparou.

Jojo comentou que Lucas tentou arrumar confusão: “Lucas deu uma cotovelada em meu amigo dentro do banheiro, no Renato, arrumando problema. Estava doidão, virou e falou para minha amiga assim: ‘tanto lugar para você trazer a Jordana e vocês vieram logo para cá?’. A gente é daqui, amor, eu sou do Rio de Janeiro. Quem não é daqui é ele. Se ele estava sofrendo, tinha que ficar no hotel. Foi fazer o quê na balada? Estava lá bebendo, zoando, beijando outra… Isso pra mim é indiferente”, declarou a artista.

“O que eu sempre falei do Lucas aqui, eu não retiro. É uma pessoa legal, só que não deu certo. Ele vai seguir o baile dele e eu o meu. Estou correndo de problema”, finalizou Jojo.

Vale lembrar que Lucas foi quem noticiou sobre o término da relação. No último sábado, 29, ele falou sobre o fim do casamento. "Estou passando para dar uma notícia para vocês que eu e Jojo não estamos mais juntos. A gente decidiu colocar um ponto final na relação esta semana. Acredito que desta vez não tem mais volta. A nossa relação foi boa até determinado momento, mas acabou".

Confira Jojo Todynho comentando sobre ter visto o ex com outra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

