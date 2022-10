Lucas Souza diz que se separou de Jojo Todynho: 'Não tem mais volta'

Lucas Souza volta a anunciar a separação de Jojo Todynho nas redes sociais após três semanas de reconciliação

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 09h53 - Atualizado às 10h16

Neste sábado, o militar Lucas Souza (21) usou suas redes sociais para anunciar que ele e a cantora Jojo Todynho (25) estariam oficialmente separados. Ele conta que a decisão foi tomada em conjunto, e vem três semanas após a reconciliação do casal.

“Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, disse Lucas, desabafando e com cara choro, em uma sequência de stories publicados em sua conta oficial no Instagram.

“Peço que, antes que o pessoal comece a especular motivos do término, vou falar aqui que eu jamais anunciaria o término aqui no Instagram sem ter falado com ela [Jojo Todynho]. Eu jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo muito plausível”, continuou.

E ele explica: “Quando eu voltei para a Jojo, tava tudo bem, eu ia falar aqui na internet, me expor, até porque não tenho carreira artística, eu me expus, sai como errado, para o bem dela, mesmo não estando errado.”

“Foi uma atitude rápida, porém, foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo, me senti traído. Não cabe eu explicar aqui, porque não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação”, contou Lucas.

Marido de Jojo Todynho se pronuncia sobre crise no casamento

Após crise no casamento, terminarem e voltarem em um dia, Lucas Souza se pronunciou sobre os problemas que vem enfrentando com a cantora Jojo Todynho, com um relacionamento conturbado, os dois passam por altos e baixos.

"Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu e a Jojo, a gente tem uma história linda, ela é uma pessoa maravilhosa, a nossa relação é uma relação em cima do respeito, em cima do carinho, em cima do amor e não é um erro, não é uma situação que vai apagar essa nossa história linda, que vai apagar o amor que a gente sente um pelo outro", disse ele. E completou: "A gente sempre se tratou com respeito, a base da nossa relação é o respeito. Todo casal briga. Eu só tenho 22 anos, então em determinadas situações, eu não sei agir corretamente, e eu tenho que aprender muita coisa em relação à internet."