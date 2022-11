Lucas Souza fala sobre fim de relacionamento com Jojo Todynho: "vou continuar apaixonado"

Lucas Souza afirma que exposição na internet desgastou relacionamento com a cantora Jojo Todynho

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 11h45

O influenciador e militar Lucas Souza falou sobre o fim de seu relacionamento com Jojo Todynho e os planos que tiveram de ser esquecidos após a ruptura.

Para Lucas, o casamento em âmbito público, visto nas redes sociais, estragou a convivência. "Já tinha vivido com outras mulheres, mas ela foi minha primeira mulher oficial. Polêmicas constantes e exposição exagerada desgastaram o relacionamento. Eu deveria ter me afastado de redes sociais, de tudo. Vou continuar apaixonado pelo carisma e pela cantora talentosa que ela é", afirmou ao programa da Record, Domingo Espetacular.

"Minhas metas eram ter filhos, fazer viagens juntos. Então é meio que recalcular a rota, né. Acho que eu deveria ter pensado mais no que tinha acontecido", comentou o curitibano.

Ele afirmou que não estava costumado com a exposição na internet: "Até eu me ligar nisso, postava muita besteira, porque não sabia da repercussão que podia gerar".

Sobre o término, Lucas disse ainda estava tentando melhorar o relacionamento: "Fiquei triste, porque não estava esperando, estava querendo consertar algumas coisas e mudar".

Na reportagem, a modelo Liziane Gutierrez, que foi vista com Lucas em uma boate pouco após o término, afirmou que eles haviam conversado pela internet e combinado de se envolver em segredo, mas Souza teria gravado momento com o celular na balada e exposto os dois.

Lucas Souza foi flagrado com Liziane Gutierre

Lucas Souza foi flagrado com a ex-fazenda Liziane Gutierrez em uma casa de shows. Em um podcast, ela afirmou que os dois tiveram relações sexuais e deu uma nota sete para a performance dele na cama. Ele, no entanto, negou noite de amor e se revoltou com o que ele chamou de "invenção".