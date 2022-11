Após 'lipo', Jojo Todynho faz tratamento no bumbum: ''To com uma fibrose''

Antes de cirurgia bariátrica, Jojo Todynho revelou lipo sem corte e mostrou tratamento no bumbum

A cantora Jojo Todynho (25) mostrou nesta quinta-feira, 24, que está cuidando intensamente de seu corpo. Após retomar os treinos nos últimos dias, a funkeira voltou a fazer tratamentos estéticos para deixar suas curvas durinhas.

Gravando o seu bumbum, enquanto estava deitada de barriga para baixo, a famosa impressionou ao exibir seus glúteos lisinhos e empinados. Jojo Todynho contou que está fazendo um procedimento para a parte de baixo e revelou que fez uma espécie de lipo sem corte na barriga.

"Voltei meu protocolo, minha bunda é muito grande, ela tá mexendo onde eu fico muito incomodada, porque minha parte de cima é perfeita, mas a parte de baixo tem me incomodado, porque eu relaxei e se preparem para meus biquínis de 2023", avisou ela.

A cantora falou mais sobre o que anda fazendo para sua aparência. "Eu fiz a barriga agora, fiz a lipo sem corte, mas eu vou fazer abdominoplastia mesmo, to com muitos focos, vai dar tudo certo, vou mostrando pra vocês", disse.

Jojo Todynho então comentou que já havia feito lipo há três anos. "To com uma fibrose na bundinha, porque eu botei minha gordura na bunda e não drenei, entendeu, isso quando eu fiz lipo em 2019, mas agora to voltando com tudo", disparou sobre estar fazendo um pré-operatório antes da bariátrica.

Jojo Todynho revela que fará cirurgia bariátrica

Nos últimos dias, a cantora Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao anunciar que tomou a decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que a decisão foi tomada em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.