De macacão recortado, Jojo Todynho coloca corpaço para jogo em treino na praia

A cantora Jojo Todynho (25) voltou aos treinos nesta segunda-feira, 21, e mostrou que está pegando pesado e com muito estilo.

Em seus stories no Instagram, a funkeira compartilhou alguns registros do momento e contou que contratou um novo personal trainer para fazer luta na praia.

Na companhia do profissional, a famosa apareceu colocando seu corpaço para jogo em um macacão preto com detalhes coloridos e cheios de recortes.

Dando chutes na luva do professor, Jojo Todynho provou que não está para brincadeira e que pega pesado na aula de aeróbico com bastante movimento.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho parou tudo ao desfilar em Angras dos Reis usando um maiô recortado. Em outro momento, ela deu o que falar ao posar de costas para uma foto vestindo um biquíni de modelo fio-dental.

Nos últimos dias, a cantora Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao anunciar que tomou a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que a decisão foi tomada em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.

“Dizia que não ia fazer, mas eu não sou médica. Se o médico que está com os meus exames e acha que eu devo fazer, vou fazer. Essa decisão já tem dois meses. Nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma e melhorar. O que você não sente agora respinga lá na frente. Não vai ser agora, mas estou muito feliz e decidida. Tenho certeza do que eu quero e busco para mim”, explicou a cantora que acabou de terminar o casamento de menos de um ano de união.