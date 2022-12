De top e calcinha tipo cueca, Deborah Secco dá show de beleza: ''Linda demais''

Atriz Deborah Secco surpreendeu ao montar look estiloso com peça íntima inusitada

A atriz Deborah Secco (42) surpreendeu com mais um look cheio de estilo e autêntico para comentar os jogos da Copa do Mundo no Tá na Copa, do Sportv. Nesta quinta-feira, 01, a famosa personalizou mais peças com a cor do uniforme so canal e impressionou com o resultado.

Nos registros publicados em sua rede social, a esposa de Hugo Moura (32) deu um show de beleza ao aparecer vestindo um top azul, calça baixa e uma calcinha tipo cueca, que ficou à mostra.

"Pronta! Quem vem pro Tá na Copa?", falou Deborah Secco ao fazer várias poses esbanjando suas curvas bronzeadas na produção original.

Nos comentários da publicação, os internautas logo deram sua opinião sobre a artista. "Linda demais", elogiaram. "Perfeita", falaram outros.

Ainda nesta quarta-feira, 30, Deborah Secco apostou em um look mis comportado com uma jardineira. Nos últimos dias, a atriz arrasou com um look de barriga de fora e micro saia branca. Outra roupa que fez sucesso foi o blazer aberto que ela também ousou ao vestir no palco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco é alvo de críticas por escolha de look como comentarista da Copa do Mundo

Deborah Secco fez sua estreia como comentarista da Copa do Mundo 2022 no SporTV no domingo, 20, e deu o que falar nas redes sociais.

Para o momento, a artista apostou em um look estiloso e ousado. Usando uma calça cargo cheia de bolsos de cintura baixa, ela deixou a calcinha à mostra. Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa ainda mostrou que customizou o uniforme usado pelos profissionais esportivos da Globo para ficar mais curtinho, com a barriga de fora.

No entanto, o visual de Deborah dividiu opiniões na web. "Que estreia! Parabéns, Deborah! Foi demais!", comentou o perfil do SporTV. "Genteeee, que gataaaaa", elogiou Sabrina Sato. "Maravilhosa", disse Pabllo Vittar.

Alguns seguidores criticaram a escolha dela: "Nossa precisa chamar atenção desse jeito é um programa ou um desfile a roupa pra ocasião muito vulgar", "Acho que tá confundindo futebol com outra coisa", "Uma linda mulher, com uma moda desnecessária", "Eu já não sei mais o que pensar, uma mulher tão linda, mas que precisa chamar atenção por mostrar demais. Você é tão linda, mas acho que não precisa disso. Minha opinião", disseram.

