De top de crochê, Flávia Alessandra exibe decote marcado e quase mostra demais: ''Muito gata''

Atriz Flávia Alessandra exibiu corpaço torneado em conjuntinho micro de crochê e chamou muita atenção

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 13h44

A atriz Flávia Alessandra (48) deu um show de beleza e muita boa forma em sua rede social nesta sexta-feira, 18, ao compartilhar fotos iluminada pelo sol.

Nos registros publicados pela esposa de Otaviano Costa (49), ela apareceu toda estilosa usando um look jovial de crochê combinado com uma bolsa de grife amarela e chamou a atenção ao deixar seu corpaço torneado à mostra.

De cropped e saia, a loira deixou seu decote em evidência e roubou a cena com suas curvas esculturais. "E sextou né gente? Do jeito que eu gosto com muito SOL para energizar o corpo", disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas logo encheram a famosa cheia de estilo de muitos elogios. "Eu sou apaixonada por esse lookinho tão menininha", falou uma fã. "É muito gata", admiraram os internautas.

Ainda nos últimos dias, a atriz chocou ao exibir seu tanquinho discreto em um vestido todo aberto. As fotos em preto e branco renderam mais elogios para ela na rede social.

Nada ciumento, Otaviano Costa exibe Flávia Alessandra de fio-dental

O apresentador Otaviano Costa provou mais uma vez que não é nada ciumento com a amada ao mostrar a boa forma dela, a atriz Flávia Alessandra, em um vídeo publicado em sua rede social.

No registro, a loira apareceu esbanjando seu corpaço torneado e principalmente seu bumbum empinado ao surgir fazendo um ensaio usando apenas um body preto de modelo fio-dental.

