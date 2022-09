Nada ciumento, Otaviano Costa exibe Flávia Alessandra de body fio-dental: ''Muito musa''

Apresentador Otaviano Costa chamou a atenção ao compartilhar vídeo mostrando o corpaço de Flávia Alessandra

Redação Publicado em 24/09/2022, às 17h42

O apresentador Otaviano Costa (49) provou mais uma vez que não é nada ciumento ao mostrar o corpaço de sua esposa, a atriz Flávia Alessandra (48), em um vídeo publicado em sua rede social neste sábado, 24.

No registro, a loira apareceu esbanjando seu corpaço torneado e principalmente seu bumbum empinado ao surgir fazendo um ensaio usando apenas um body preto de modelo fio-dental.

Diante do show de beleza da mulher, Otaviano Costa não resistiu e babou com o vídeo. "Minha mina é muito musa", admirou o artista a companheira.

Nos comentários da publicação, os internautas logo concordaram com o apresentador. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Eita mulher incrível", exclamaram outros.

Essa não é a primeira vez que o famoso mostra toda sua admiração pela esposa. Recentemente, ele compartilhou fotos de Flávia Alessandra de biquíni e mais uma vez o corpaço torneado da atriz deu o que falar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OTAVIANO (@otaviano)

Otaviano Costa surpreende ao imitar vídeo ousado de Gracyanne Barbosa

Nas últimas semanas, Otaviano Costa se arriscou e tentou imitar o vídeo ousado de Gracyanne Barbosa (38) se alongando de forma quase impossível.

Tentando se encostar na parede de cabeça para baixo e com as pernas abertas, como a musa fitness fez sem esforço, o apresentador apareceu se alongando no seu limite no registro e brincou com a situação. A tentativa arrancou risadas dos internautas.

