De top brilhante e saia colada, ex-BBB Natália Deodato exibe corpaço em evento

Ex-BBB Natália Deodato deixou curvas à mostra em look curtinho e chamou a atenção no Garota Vip

Redação Publicado em 21/08/2022, às 09h49

A ex-BBB Natália Deodato (22) marcou presença no evento Garota Vip, no Rio de Janeiro, neste sábado, 20, com um look arrasar. De barriga e pernas de fora, a influenciadora arrasou no local.

Para curtir o show comandado por Wesley Safadão (33) e com apresentações de vários cantores famosos, a celebridade elegeu peças curtinhas e chamou a atenção. De top brilhante e saia azul justinha, Natália Deodato ostentou seu corpaço escultural.

Os cabelos, a ex-BBB deixou em sua forma natural e arrematou o look com brincos grandes, pulseiras e sandálias brilhantes. Designer de unhas, ela ainda apareceu com suas unhas bem feitas e grandes.

Além dela, outra famosa marcou presença no evento parando tudo, a musa fitness Gracyanne Barbosa (38), que elegeu peças micro para o momento. De shortinhos jeans, do tamanho de uma calcinha, a esposa do cantor Belo (48) apareceu arrasadora com suas curvas musculosas à mostra.

Victor Chapetta /Agnews

Ex-BBB Natália Deodato exibe corpaço fora do comum ao posar de biquíni

No último mês, a ex-BBB Natália Deodtaro deu um show de beleza nos Lençóis Maranhenses ao posar de biquíni azul. Usando o modelo fio-dental, a influenciadora roubou a cena no local com suas curvas turbinadas. De costas, ela ostentou seu bumbum empinado.

A convite de Thaynara OG (30), a designer de unhas e outras celebridades participaram do tour no local paradisíaco e do evento típico promovido pela influencer no mês junino, o São João da Thay.

