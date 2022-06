Celebridades marcam presença no São João da Thay em São Luís

São João da Thay aconteceu na última terça-feira, 28, e reuniu diversas celebridades em São Luís, Maranhão

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 08h51

Na última terça-feira, 28, aconteceu o São João da Thay, em São Luís, no Maranhão. E diversas celebridades marcaram presença na festa junina de Thaynara OG (29).

A noite que contou com shows de Juliette (32) e Zé Felipe (24) foi marcada pela presença de diversas celebridades, que posaram no tapete vermelho do evento.

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) esteve presente na noite e posou belíssima para os fotográfos, assim como Linn da Quebrada (32), Lore Improta (27) e Antonia Morais (29) que posou com seu look junino no tapete vermelho,

E o amor tomou conta do São João da Thay em São Luís, no Maranhão! O casal queridinho Lucas Bissoli (31) e Eslovênia Marques (25) também curtiram a noite. Marcela McGowan (33) e a amada, Luiza Martins (30), e Jakelyne Oliveira (29) com Mariano (35).

Veja os cliques dos famosos no São João da Thay:

