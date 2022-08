De shorts tamanho calcinha, Gracyanne Barbosa deixa corpaço à mostra e choca

Musa fitness, Gracyanne Barbosa exibiu curvas musculosas em look micro e arrancou elogios na rede social

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 08h04

A musa fitness Gracyanne Barbosa (38) deu o que falar com mais uma publicação ousada em sua rede social. Neste sábado, 20, a famosa compartilhou fotos de um look que escolheu para um evento e causou ao aparecer exibindo suas curvas saradas.

De shortinhos jeans tamanho micro, semelhante a uma calcinha, top, jaqueta e meia arrastão com botas, a esposa do cantor Belo (48) fez poses e chamou muita atenção com seus músculos desenhados à mostra.

Ao esbanjar seu corpaço torneado na combinação micro, a famosa logo arrancou elogios dos internautas. "Abalou no look", admiraram. "Sempre linda", escreveram outros.

Gracyanne Barbosa viraliza com vídeo fazendo alongamento ousado

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa causou com mais um vídeo se exercitando. Dessa vez, ela apareceu se alongando de uma forma inusitada e deu o que falar. De cabeça para baixo, a esposa do cantor Belo apareceu esticando bem as pernas e com elas abertas deixou sua parte íntima em evidência. Vestindo apenas calcinha e top, a famosa causou ao exibir suas curvas saradas quase nuas.

"É tesouro na terra. Brincadeiras a parte, isso faz parte do treino de Flex com @_celinaleon_ , gratidão por me ajudar a evoluir", brincou ela ao surgir fazendo a pose inusitada e praticamente impossível para a maioria das pessoas.

Após a repercussão do vídeo ousado, o cantor Belo resolveu se pronunciar e surpreendeu ao falar que aquilo "é prejuízo". "Eu não olho pro lado não! É prejuízo, eu te amo tudao", declarou ele.

O apresentador Otaviano Costa (49) também se envolveu no caso e divertiu ao tentar imitar o alongamento da musa fitness. "HOJE TEM EIN DONA FLÁ ALÊ! E eu me preparei com a @graoficial", mandou o apresentador o recado para a esposa, a atriz Flávia Alessandra (48).

