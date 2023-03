De shorts mínimo e top, Maraisa choca com corpão monumental: ''Socorro''

Cantora Maraisa choca ao eleger look mínimo para cobrir corpaço escultural

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), chocou ao surgir em novas fotos vestindo um look mínimo. Nesta quarta-feira, 29, a famosa publicou cliques, pronta para subir no palco e chamou a atenção com a roupa ousada escolhida para o momento.

Nos registros compartilhados pela artista sertaneja, ela apareceu arrasadora vestindo um conjuntinho de estampa de oncinha. De top e shorts micro, Maraisa ostentou seu corpaço escultural com atitude.

Para deixar a combinação mais discreta, a famosa apostou em um sobretudo preto e meia calça. "Foi aqui que pediram para ver a produção de ontem para a gravação do programa do Faustão?! Está aí… Gostaram?", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a sertaneja logo recebeu uma chuva de elogios. "Maraisa, socorro!", exclamaram os fãs. "Eu sou cardíaca", brincaram outros.

Ainda nos últimos dias, a cantora causou ao aparecer de vestido laranja curtinho. Usando a peça de cor vibrante, ela brincou ao ser comparada com uma cenoura.

Veja as fotos de Maraisa de look de oncinha:

Maraisa exibe decote 'sufocado' em micro vestido branco

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, parou tudo na rede social neste domingo, 12, ao compartilhar fotos usando um look arrasador. Nos cliques, a famosa esbanjou seu corpaço escultural em um vestido justíssimo e não passou despercebida.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu usando a peça colada ao corpo e bem curtinho. Além de ser branca, a roupa ousada ainda tinha um brilho nas alças, decote e em outras partes.

Colocando o decote marcado para jogo e suas pernas torneadas, Maraisa surgiu deslumbrante para mais uma apresentação. "Não sei se minha casa é o palco, ou se o palco é minha casa… Não existe lugar que me deixa mais confortável e mais feliz!", refletiu ela sobre a carreira.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Roubou a beleza do mundo", admiraram os internautas. "Maravilhosa", exclamaram outros. Veja o look aqui.