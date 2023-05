De shortinhos, Lore Improta rebola e ostenta corpaço esculpido: 'Perfeição'

Rebolando, Lore Improta ostenta curvas mega saradas em look de ginástica e chama a atenção

A dançarina Lore Improta (29) deu um show de boa forma nesta terça-feira, 30, ao surgir dançando muito em um vídeo. Em sua rede social, ela compartilhou o momento animado e chamou a atenção com suas curvas saradas.

No registro, a esposa de Léo Santana (35) apareceu usando uma roupa de ginástica, composta por shortinhos e uma blusa, e deixou à mostra suas pernas torneadas.

"Tá ok?", escreveu a loira o nome da música que apareceu curtindo e dançando muito. Nos comentários, ela logo recebeu uma chuva de elogios. "Perfeição", admiraram os fãs. "Maravilhosa demais", falaram outros.

Assim como ela, a filha, Liz, de dois anos, também leva jeito para a dança. Lore Improta sempre encanta ao mostrar a herdeira e todo seu talento. Recentemente, a pequena dançou em um show do pai, o cantor Léo Santana.

Veja o vídeo de Lore Improta dançando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

O que aconteceu com Lore Improta? Entenda transtorno emocional que dançarina teve

A dançarina Lore Improta revelou ter sido diagnosticada com Baby Blues, um transtorno emocional que pode acometer mulheres no período pós-parto. Em conversa ao Vênus Podcast, a artista afirmou que, após o nascimento de sua filhaLiz, em 2021, ela se sentiu "muito fragilizada, muito mal".

Lore Improta não é a única mãe a passar pelo processo no pós-parto . Segundo Luana Galleano Mello, coordenadora do curso de psicologia na faculdade Anhanguera, a reação é bastante comum para muitas mulheres, já que a gravidez é um período repleto de mudanças, que tangem as partes físicas e emocionais do corpo feminino.

É comum que gestantes se sintam ansiosas, estressadas e tristes durante o período. A profissional afirma ser importante ter o acompanhamento psicológico durante o período gestacional, já que a prática ajuda as futuras mães a desenvolverem uma rede de apoio sólida, com pessoas que ajudarão no pós-parto e durante a gravidez também.

"As mulheres precisam se sentir confortáveis para compartilhar seus medos e inseguranças com o terapeuta e pessoas ao seu redor, o que oferecerá a ela um espaço seguro e acolhedor para que possa expressar suas emoções sem julgamento e que as acolham para além da gravidez", acrescenta a professora.