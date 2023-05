Lore Improta encanta ao mostrar a filha Liz dançando em show de Léo Santana

Influenciadora Lore Improta compartilha vídeo da filha Liz pela primeira vez em palco de show do pai, o cantor Léo Santana

Fofura! A dançarina Lore Improta (29) encheu seu feed de amor ao usar as redes sociais para compartilhar a primeira vez da filha Liz, de dois anos, em um show do pai, o cantor Léo Santana (35)!

Na quarta-feira, 17, a influenciadora digital encantou ao publicar um vídeo da garotinha dançando no palco com o pai. O vídeo da pequena, publicado no Instagram, divertiu os seguidores.

Nas imagens, Liz aparece um pouco tímida no começo, estranhando a quantidade de pessoas, mas a bebê se solta e começa a dançar e bater palmas.

"Um pouco de susto, um pouco de dança, um pouco de palmas kkkk assim foi o encontro de Lilica com o público do papai dela hoje", escreveu Lore Improta na legenda.

Momentos antes, a mamãe coruja ainda exibiu o look ao lado da herdeira, que esbanjou fofura ao posar de minissaia xadrez, meia-calça e botas: "Hoje é dia de gravação do projeto do meu papai em Goiânia. É a minha primeira vez vendo de perto meu papai cantar. Mamãe tá gravando tudo nos stories viu meus tios? Gostaram dos nossos looks? Estamos lindas??".

Confira Liz no show de Léo Santana

Lore Improta conta situação com Léo Santana e outra mulher

A influenciadora e dançarina Lore Improta falou sobre o desrespeito de outras mulheres com ela em relação ao marido Leo Santana. A loira começou falando que tem muita confiança em si e no relacionamento com o marido e confessou que o que realmente a irrita é o desrespeito das mulheres, que ignoram o fato dele ser comprometido.

"Eu estava conversando com ele, inclusive, essa semana, em uma roda de amigos e falei: ‘Leo, não é sobre ciúmes, é sobre a questão do respeito. Eu sou sua mulher e estou do seu lado, isso precisa respeitado'", afirmou no Vênus Podcast.