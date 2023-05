Filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz vai a primeiro show do pai: ''Juntinhos''

Dançarina e influenciadora Lore Improta leva a pequena Liz para show do pai, Léo Santana, pela primeira vez, e posta fotos

A dançarina e influenciadora digital Lore Improta (29) encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento especial em família! A pequena Liz, de apenas dois anos, sua filha com Léo Santana (35), foi pela primeira vez a um show do pai!

Na noite de terça-feira, 16, a mamãe coruja usou as redes sociais para compartilhar fotos em que aparecem no jatinho particular do artista a caminho da apresentação. Em outros registros, eles posaram nos bastidores. A pequena, como sempre, esbanjou fofura com as caras e bocas nas imagens.

"Olha quem tá indo ver o show do papai pela primeira vez. Essa semana ficaremos juntinhos", escreveu Lore Improta na legenda da publicação.

Nos comentários, Léo se derreteu: "Obrigado, Deus, pela família". "Família linda! Amo muito", "Amo ver essa carinha de surpresa e feliz dela", "A dançarina principal", disseram os fãs.

Confira as fotos de Lore Improta, Léo Santana e Liz:

Lore Improta conta situação com Léo Santana e outra mulher

A influenciadora e dançarina Lore Improta falou sobre o desrespeito de outras mulheres com ela em relação ao marido Leo Santana. A loira começou falando que tem muita confiança em si e no relacionamento com o marido e confessou que o que realmente a irrita é o desrespeito das mulheres, que ignoram o fato dele ser comprometido.

"Eu estava conversando com ele, inclusive, essa semana, em uma roda de amigos e falei: ‘Leo, não é sobre ciúmes, é sobre a questão do respeito. Eu sou sua mulher e estou do seu lado, isso precisa respeitado'", afirmou no Vênus Podcast.

"Não é sobre uma mulher te admirar, falar que você é lindo e querer uma foto, você é lindo mesmo e que massa que ela queira uma foto contigo. Para mim não é o problema e ele falou: ‘É, eu sei’’’, disse ela, comentando que pediu que ele se colocasse no lugar dela e ele achou terrível pensar em homens a elogiando com malícia.