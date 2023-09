De shortinhos e cropped, Maiara choca com look rosa: ''A cinturinha dela''

Cantora Maiara choca ao exibir cinturinha em look todo rosa e inspirado em Beyoncé

A cantora Maiara chamou a atenção ao surgir com um look todo rosa e, segundo ela, inspirado na musa Beyoncé. Nesta quinta-feira, 14, a famosa se exibiu na produção chamativa e impressionou ao deixar um pouco de suas curvas à mostra.

Vestindo cropped, shortinhos com franjas e botas, a irmã de Maraisa surgiu arrasadora e com seus cabelos ondulados. "Bem Beyoncé para o show de Sinop-MT. E aí, look aprovado?", perguntou ela aos fãs.

Nos comentários, os seguidores logo encheram a artista sertaneja de elogios. "A cinturinha dela", notaram as curvas esculturais da artista. "Que espetáculo", exclamaram outros. "Gata", definiram os internautas.

Ainda nos últimos dias, Maiara impressionou ao apostar em uma combinação toda em jeans, mas cheia de brilho. De shortinhos e jaqueta, a famosa deu um show de beleza com as peças básicas, contudo, luxuosas.

Veja o look rosa de Maiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Novo namorado de Maiara

Maiara e Matheus Gabriel assumiram o namoro em 19 de junho de 2023. Eles foram alvos de rumores de que estariam se conhecendo melhor há algumas semanas e até passaram o Dia dos Namorados juntos. Porém, eles se assumiram a relação publicamente durante um passeio de balão em Pirinópolis, quando foram vistos trocando beijos e carinhos.

Maiara fez uma live com os fãs durante o passeio e deu um beijo carinhoso no amado. Logo depois, uma foto dos dois trocando outro beijo no balão também viralizou na internet entre os fãs deles.

Nas redes sociais, os fãs torcem pelo novo casal. “Ah que fofos! Que o amor entre eles seja tão lindo quanto esse céu”, disse um fã. “Lindos. Merecem toda felicidade”, declarou outro. “Tão fofinhos”, escreveu mais um. “Perfeitos demais!”, afirmou outro.