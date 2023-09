De shortinhos jeans, Maiara coloca pernões para jogo: ''Muito gata''

Cantora Maiara coloca look conjuntinho jeans arrasador e para tudo ao se exibir com estilo

A cantora Maiara chamou a atenção ao surgir com um look todo em jeans nesta segunda-feira, 11. Em sua rede social, a sertaneja compartilhou fotos da produção feita para participar de um podcast e surpreendeu com o resultado.

Vestindo um conjuntinho jeans nada básico, cheio de brilhos, a irmã de Maraisa se exibiu nos registros e deixou seus pernões à mostra em grande estilo. Além da roupa, a famosa ainda apostou em sapatos de salto brancos.

Ao se exibir arrasadora, a artista não passou despercebida e recebeu uma chuva de elogios. "Minha irmã é muito gata", escreveu Maraisa. "Eita que gata", exclamou a esposa do cantor Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita.

Recentemente, a artista revelou sofrer de uma doença que afeta os fios dos cabelos. Maiara então comentou que está passando por tratamento para evitar a perda de mais volume e repor o que foi perdido.

Leia também:Maraisa posa no colo do namorado ao lado da irmã: ''Minha família''

Veja o look de Maiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Novo namorado de Maiara

Maiara e Matheus Gabriel assumiram o namoro em 19 de junho de 2023. Eles foram alvos de rumores de que estariam se conhecendo melhor há algumas semanas e até passaram o Dia dos Namorados juntos. Porém, eles se assumiram a relação publicamente durante um passeio de balão em Pirinópolis, quando foram vistos trocando beijos e carinhos.

Maiara fez uma live com os fãs durante o passeio e deu um beijo carinhoso no amado. Logo depois, uma foto dos dois trocando outro beijo no balão também viralizou na internet entre os fãs deles.

Nas redes sociais, os fãs torcem pelo novo casal. “Ah que fofos! Que o amor entre eles seja tão lindo quanto esse céu”, disse um fã. “Lindos. Merecem toda felicidade”, declarou outro. “Tão fofinhos”, escreveu mais um. “Perfeitos demais!”, afirmou outro.