Andressa Suita não se segura e comenta fotos de sunga de Gusttavo Lima: ''Eu tô''

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, não se aguenta e ameaça cantor após ele postar fotos na praia

A esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, não ficou quieta nesta quarta-feira, 16, ao ver o cantor publicando fotos ousadas na praia. Só de sunga, o sertanejo se exibiu no dia ensolarado e fez questão de exibir seu físico sarado.

Bem musculoso e com as veias aparentes, o artista deu um show de boa forma e a influenciadora digital fez questão de deixar um recado para ele nos comentários. Andressa Suita então fez uma ameaça para o pai de seus filhos.

"É só eu sair pra fazer compras que ele começa com essas fotos. Lembra que eu tô com o seu cartão viu lindo…", brincou a modelo que sempre chama a atenção com seus looks luxuosos, compostos com itens de alto valor.

É bom lembrar que recentemente, Gusttavo Lima deu o que falar ao mostrar suas pernas. As canelas finas do cantor roubaram a cena na ocasião e viraram assunto na web.

Vale lembrar que em outubro de 2020, Andressa Suita e o sertanejo se separaram."Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma", disse o cantor na época. Meses depois, eles foram flagrados em um passeio de barco juntos e reataram o casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🏛 Gusttavo Lima 🏛 (@gusttavolima)

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Recentemente, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a modelo contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também".