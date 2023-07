Andressa Suita desagrada com look para gravação de Gusttavo Lima: 'Parecendo velório'

Com novo visual, Andressa Suita desagrada ao surgir com vestido marrom para gravação de DVD do marido

Dona de um estilo único e moderno, a modelo Andressa Suita deu o que falar com mais um de seus looks. Dessa vez, a influenciadora dividiu opiniões com a roupa escolhida para a gravação do DVD do esposo, o sertanejo Gusttavo Lima.

Nesta terça-feira, 04, a ex-loira, que ficou morena nos últimos dias, compartilhou cliques da produção feita para o trabalho do amado e não recebeu somente elogios, mas também críticas por ter optado por um vestido longo, de cor marrom.

O modelo de grife e com transparência acabou rendendo algumas críticas para a modelo. A combinação mais séria e sóbria não conquistou muita gente, que achou a peça inadequada para o evento.

"Pelas fotos da gravação do DVD, acho que errou o look. Mas, linda", opinaram. "Essa roupa ficou pesada, parecendo vai velório, com tanto dinheiro poderia ser melhor, mas modelo linda", escreveram. "Ela é linda, mas essa roupa não ficou bom... nem o cabelo", falaram.

Ainda nos últimos dias, Andressa Suita dividiu opiniões com seu novo visual. A esposa do cantor decidiu escurecer os cabelos novamente após algum tempo com seus fios loiros.

GUSTTAVO LIMA ELOGIA VISUAL DA INFLUENCIADORA

A modelo Andressa Suita está com novo visual! Neste domingo, 2, ela mostrou a nova cor do seu cabelo e foi muito elogiada pelos fãs e também pelo marido, o cantor Gusttavo Lima. Ao contrário dos fãs, ele elogiou o novo look da amada.

A estrela se despediu do cabelo loiro e aderiu aos fios em tom de castanho. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo e fotos com o resultado da transformação. "Já me acostumando com o novo hair", disse ela, que ainda citou o novo estilo do seu visual.

Nos comentários, o marido dela disse: “Linda demais”. E os fãs também comentaram com mensagens carinhosas. “Ficou perfeita”, disse um seguidor. “Amei”, declarou outro. “Maravilhosa”, escreveu mais um.