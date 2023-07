Envelheceu? Novo visual de Andressa Suita é criticado pelos fãs: "Melhor antes"

Novo visual de Andressa Suita não agrada os fãs; veja os comentários ao novo look da bela

As redes sociais ficaram em polvorosa neste domingo, 2, após a influenciadora Andressa Suita mostrar seu novo visual. É que a esposa de Gusttavo Lima deixou os fãs impressionados com a mudança radical.

Ela apostou em um curte curtíssimo e com uma cor acobreada. "Já me acostumando com o novo hair", disse ela ao posar deslumbrante com o novo look. Só que a mudança não agradou parte dos seguidores.

Eles reagiram com críticas e lembraram que o maridão já afirmou que preferia que ela ficasse loira. "Estava melhor antes, ficou muito senhora", comentou um. "Gente, que curto. Não gostei não", comentou outro. "Sou do time do Gustavo Lima, prefiro você loira", disparou outro. "Óbvio que é você que tem que gostar, mas não gostei nada", disse outro.

Alguns fãs discordaram e elogiaram o visual mais moderno de Andressa Suita. "É inacreditável como ela fica linda com qualquer cor de cabelo!", disse um. "Eu gostei, ficou com cara de mulher poderosa", opinou outro.

Veja:

GUSTTAVO LIMA ELOGIA VISUAL DA INFLUENCIADORA

A modelo Andressa Suita está com novo visual! Neste domingo, 2, ela mostrou a nova cor do seu cabelo e foi muito elogiada pelos fãs e também pelo marido, o cantor Gusttavo Lima. Ao contrário dos fãs, ele elogiou o novo look da amada.

A estrela se despediu do cabelo loiro e aderiu aos fios em tom de castanho. Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo e fotos com o resultado da transformação. "Já me acostumando com o novo hair", disse ela, que ainda citou o novo estilo do seu visual.

Nos comentários, o marido dela disse: “Linda demais”. E os fãs também comentaram com mensagens carinhosas. “Ficou perfeita”, disse um seguidor. “Amei”, declarou outro. “Maravilhosa”, escreveu mais um.