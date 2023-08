Pernas de Gusttavo Lima roubam a cena em foto: 'Canela fina'

Gusttavo Lima exibe os músculos definidos, mas as pernas dele chamam a atenção e os fãs comentam

O cantor sertanejo Gusttavo Lima agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 2, ao compartilhar uma nova foto. Desta vez, o artista apareceu apenas de shorts enquanto aproveitava o lindo dia ensolarado no jardim de sua casa. Porém, um detalhe roubou a cena: as pernas dele.

Na foto, o marido de Andressa Suita surgiu sem camisa e com o shorts enrolado. Assim, ele destacou os seus músculos definidos e corpo quase sem gordura. Então, os fãs puderam ver que, além do tanquinho no abdômen, ele também tem as coxas grosas e a panturrilha definida.

Assim, os internautas não perdoaram e brincaram sobre a aparência das pernas dele. “Mano, não adianta, canela fina, sempre fina”, brincou um fã. “As canelinhas”, escreveu mais um. “Mais seco que pão com farofa”, escreveu mais um. “Dá para ver até as veias da unha do homem”, brincou outro. Além disso, outros elogiaram a beleza do artista. “Bronze tá on”, declarou outro. “Que shape”, declarou outro. “Tá gato”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🏛 Gusttavo Lima 🏛 (@gusttavolima)

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também".