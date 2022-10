De maiô prateado, Carolina Dieckmann exibe beleza natural em fotos na praia: ''Belíssima''

Carolina Dieckmann deu um show de beleza ao compartilhar fotos com maiô prateado na praia do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 12h51

Carolina Dieckmann (44) roubou a cena mais uma vez ao exibir a sua beleza natural! A atriz decidiu aproveitar o pouco de sol que saiu nesta segunda-feira, 3, na praia no Rio de Janeiro.

Curtindo o momento, a musa posou para várias selfies ostentando o corpaço escultural em um maiô prateado, e a beleza fora do comum.

Sem maquiagem ou filtro, ela deixou os cabelos loiros soltos ao vento e renovou o bronzeado deitada em uma canga. "Não da pra dizer que não teve sol… Mas as vezes, é assim, meio que pela metade", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, os internautas babaram na beleza da atriz. "Lindona", "Que visita linda", "A mulher mais linda do Brasil", "Uma deusa", disseram eles nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

CAROLINA DIECKMANN SE DECLARA NO ANIVERSÁRIO DO MARIDO

A atriz Carolina Dieckmann (44) usou as redes sociais neste domingo, 02, para celebrar o aniversário do marido, Tiago Worcman está completando mais um ano de vida e recebeu uma linda declaração da artista, com quem tem seu segundo filho, José, de 15 anos. Os dois estão juntos há 19 anos.

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou um clique romântico em que aparece dando um beijo no rosto do diretor de televisão. Ao legendar a imagem, a famosa fez um texto em forma de poema.

