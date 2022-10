Carolina Dieckmann se declara no aniversário do marido: ''A gente tem coragem junto''

Atriz Carolina Dieckmann presta linda homenagem no aniversário do marido, Tiago Worcman, pai de seu filho caçula

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 14h41

A atriz Carolina Dieckmann (44) usou as redes sociais neste domingo, 02, para celebrar o aniversário do marido,

Tiago Worcman está completando mais um ano de vida e recebeu uma linda declaração da artista, com quem tem seu segundo filho, José, de 15 anos. Os dois estão juntos há 19 anos.

Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou um clique romântico em que aparece dando um beijo no rosto do diretor de televisão. Ao legendar a imagem, a famosa fez um texto em forma de poema desejando

"Dia dele. Amor da minha vida todinha. E eu só desejo que os ventos nos levem sempre na direção

das coisas que importam pro coração…", iniciou a loira.

"A vida é bonita e forte do teu lado; a gente tem coragem junto; e isso é a sorte de um encontro que faz crescer pra dentro… Profundo. Feliz aniversário, NAM", se derreteu ainda.

Vale lembrar que Carolina Dieckmann também é mãe de Davi Frota (23), do relacionamento com o ator Marcos Frota (66). Em entrevista recente, Marcos Frota recordou perda de filho e fim do casamento com Carolina.

Recentemente, a atriz assistiu a um jogo do Flamengo na companhia dos filhos no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Atriz Carolina Dieckmann celebra aniversário do marido:

Após anos sem comemorar o aniversário, Carolina Dieckmann consegue fazer festa

A atriz Carolina Dieckmann comemorou seu aniversário de 44 anos com uma festa em sua casa no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 19, ela mostrou como foi o evento em sua residência com fotos na rede social. Na publicação, em que exibiu os registros cheios de felicidade com os amigos e pessoas próximas, a loira comentou haver algum tempo que não conseguia fazer festa por conta do falecimento da mãe, Maíra, em 2019. "Depois de um tempo sem comemorar meu aniversário aqui no Rio, em casa, como sempre tinha sido, ontem, voltou a fazer sentido. Digo isso porque a última festa que fiz aqui, ainda tinha a minha mãe no mundo, e o meu aniversário foi a data mais difícil de comemorar depois da partida dela: afinal, era “a nossa” data, dia em que nascemos uma para a outra", comentou a famosa.

