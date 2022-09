Carolina Dieckmann assiste a jogo no Maracanã com os filhos: ''Como é bom ser Flamengo''

Atriz Carolina Dieckmann vai a jogo do Flamengo contra São Paulo na companhia dos herdeiros, Davi e José, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 10h57

A atriz Carolina Dieckmann (43) marcou presença no jogo decisivo do seu time do coração, Flamengo, na noite de quarta-feira, 14, no Rio de Janeiro!

Nas redes sociais, a artista compartilhou registros no Maracanã na companhia dos filhos, Davi (23), fruto do relacionamento com Marcos Frota, e José (15), do casamento com o atual marido Tiago Worcman.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira aparece usando uma camiseta amarela e de boné e faz caras e bocas, celebrando mais uma vitória do clube carioca. Desta vez, o Flamengo venceu o São Paulo por 1 a 0 e é o primeiro finalista da Copa do Brasil. O time aguarda o resultado de Corinthians e Fluminense, que se enfrentam em São Paulo, nesta quinta, 15, para saber com quem disputará a final.

"Como é bom ser FLAMENGO", escreveu Carol Dieckmann na legenda. Nos Stories, ela também mostrou a empolgação com a vitória do rubro-negro.

Recentemente, Carolina contou que aprendeu a lavar privada quando foi morar nos Estados Unidos e confessou que não sabia fazer tarefas domésticas básicas. "Então é assim que se lava uma privada? Que se faz uma cama? Comecei a arrumar minha cama na pandemia. Aprendi a lavar a privada e cozinhar para mim. Sempre tive uma ajudante para isso, e tive que dar conta da vida", disse ela em entrevista ao Splash.

Confira Carolina Dieckmann com os filhos no Maracanã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann exalta talento de Fran, filho de Preta Gil

Carolina Dieckmann se declarou para o herdeiro da cantora Preta Gil (48) e do ator Otávio Muller (57), o cantor Fran Gil (27), que é integrante do grupo Gilsons, ao lado de José Gil e João Gil, respectivamente filho e neto de Gilberto Gil (80). A loira falou de sua admiração pelo artista e disse ser uma grande fã, revelando que, para ela, a voz dele é a mais linda e doce do mundo. "Se eu não sou a sua maior fã… Eu não sei quem é; (talvez seja a preta, hehehe) Mas o fato é que meu coração sente e transborda quando você canta. E eu já te disse e repito: nenhuma voz me emociona mais que a tua, e eu sei que vai além do amor, porque é a voz mais linda e doce do mundo. Fran, você balança meu coração", se derreteu a atriz.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!