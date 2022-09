Carolina Dieckmann exalta talento de Fran, filho de Preta Gil: ''Nenhuma voz me emociona mais que a tua''

Atriz Carolina Dieckmann se declara ao falar da admiração por Fran Gil, integrante do Gilsons e herdeiro de Preta Gil e Otávio Muller

A atriz Carolina Dieckmann (43) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 14, para se declarar para o herdeiro da cantora Preta Gil (48) e do ator Otávio Muller (57)!

Ela publicou foto ao lado do cantor Fran Gil (27), que é integrante do grupo Gilsons, ao lado de José Gil e João Gil, respectivamente filho e neto de Gilberto Gil (80), durante o espetáculo Karolkê, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 13.

Em seu feed, a loira falou de sua admiração pelo artista e disse ser uma grande fã, revelando que, para ela, a voz dele é a mais linda e doce do mundo.

"Se eu não sou a sua maior fã… Eu não sei quem é; (talvez seja a preta, hehehe) Mas o fato é que meu coração sente e transborda quando você canta. E eu já te disse e repito: nenhuma voz me emociona mais que a tua, e eu sei que vai além do amor, porque é a voz mais linda e doce do mundo", disse Carol."Fran, você balança meu coração", finalizou ela na legenda do post, em inglês.

Nos comentários, Francisco agradeceu: "Ahhhh você não existe. Amo você!"

