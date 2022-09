Carolina Dieckmann choca ao mostrar beleza natural em clique: ''Não envelhece nunca?''

Aos 44 anos, atriz Carolina Dieckmann choca ao mostrar beleza natural em sequência de cliques deitada em rede de balanço

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 12h48

Dona de uma beleza única, a atriz Carolina Dieckmann (44) chamou a atenção dos seus milhões de seguidores com um novo clique em sua rede social. Na noite da última terça-feira, 27, a loira compartilhou uma sequência de selfies de cara lavada.

Sem maquiagem e quase nenhuma produção, a loira exibiu seu rosto perfeito nos registros enquanto descasava em uma rede de balanço em sua mansão no Rio de Janeiro. Sorridente, ela não poupou simpatia e energias positivas para cumprir a semana de compromissos.

"Os dias têm escorrido pelas minhas mãos, feito areia de ampulheta, pelo sim e pelo não… Então,

tenho acordado mais cedo, porque sinto falta do colo da rede de doce balanço e do café manso, sem pressa…", escreveu a artista na legenda da publicação.

Em resposta, os seguidores logo exaltaram a beleza da artista brasileira e não pouparam os elogios: "Você é uma das mulheres mais lindas do Brasil", disse um fã. "Não envelhece nunca?", questionou outro. "Amo sua energia! Amei as fotos", destacou um terceiro.

Ainda nesta semana, o ator Marcos Frota (65) desabafou sobre a separação com Carolina Dieckmann e relembra perda do primeiro filho com a atriz.

Carolina Dieckmann assiste partida do Flamengo na companhia dos filhos:

Carolina Dieckmann marcou presença no jogo decisivo do seu time do coração, Flamengo, na noite de quarta-feira, 14, no Rio de Janeiro! Na web, a artista compartilhou registros no Maracanã na companhia dos filhos, Davi (23), fruto do relacionamento com Marcos Frota, e José (15), do casamento com o atual marido Tiago Worcman. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira aparece usando uma camiseta amarela e de boné e faz caras e bocas, celebrando mais uma vitória do clube carioca. Desta vez, o Flamengo venceu o São Paulo por 1 a 0, e é finalista da Copa do Brasil contra o Corinthians, que venceu o Fluminense. "Como é bom ser FLAMENGO", celebrou Carol Dieckmann

