De maiô, Fabiana Karla curte passeio de barco e exibe sua beleza

26/09/2022

A atriz Fabiana Karla (46) aproveitou o final de semana ensolarado para renovar o bronzeado em um passeio de barco. A musa registrou o passeio ao ar livre com um álbum de fotos nas redes sociais e ostentou a sua beleza natural.

Nas fotos, a estrela apareceu só de maiô listrado e decotado ao caprichar nas poses na hora das fotos.

“Como eu amo os domingos... E um dia como esse, no mar, com solzão e sorriso no rosto é tudo o que a gente precisa para começar a semana já abençoados! Aproveitem o restinho de final de semana”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda demais”, disse um seguidor. “Gata”, afirmou outro. “Maravilhosa”, comentou mais um.

Fabiana Karla celebra o aniversário do marido

Há poucas semanas, Fabiana Karla celebrou o aniversário do seu marido, Diogo Mello, com uma homenagem nas redes sociais.

"Parabéns meu amor! Que sua caminhada seja leve, porém cheia de emoções, alegrias, conquistas… Que você continue assim, intenso, amoroso, criativo, destemido para conquistar tudo o que seu coração lindo deseja. Saúde para desfrutar das alegrias! Feliz aniversário, meu amor! Feliz novo ciclo!", disse ela.

