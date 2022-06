Fabiana Karla exibe novas fotos do marido bonitão em data especial

Fabiana Karla faz homenagem para o marido e abre álbum de fotos: 'Meu amor!'

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 13h01

A atriz e humorista Fabiana Karla esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário do seu marido, Diogo Mello, com uma homenagem nas redes sociais. Ela abriu um álbum de fotos do amado e a beleza dele roubou a cena nas fotos.

Na legenda, a estrela fez seus desejos para o novo ano de vida dele. "Parabéns meu amor! Que sua caminhada seja leve, porém cheia de emoções, alegrias, conquistas… Que você continue assim, intenso, amoroso, criativo, destemido para conquistar tudo o que seu coração lindo deseja. Saúde para desfrutar das alegrias! Feliz aniversário, meu amor! Feliz novo ciclo!", disse ela.

Vale lembrar que Fabiana Karla e Diogo Mello chegaram a se separar no final de 2021, mas reataram poucas semanas depois.

Post de Fabiana Karla sobre o marido: