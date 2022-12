De maiô branco, ex-BBB Ivy Moraes choca com corpaço foram do comum: ''Muito gata''

Ex-BBB Ivy Moraes impressionou ao mostrar curvas de frente e de costas durante mergulho no mar

A ex-BBB Ivy Moraes (30) deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar fotos mergulhando no mar. Nesta sexta-feira, 30, a influenciadora apareceu caminhando na água de forma plena e roubou a cena ao exibir seu corpaço escultural no local.

Nos registros, a ex-participante do Power Couple surgiu usando um maiô de crochê, de cor branca, que deixou à mostra suas curvas torneadas, e impressionou ao posar de frente e de costas.

"Era SOL que me faltava", disse Ivy Moraes ao parar tudo com seu bumbum empinado e sua cinturinha de violão.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a ex-BBB. "Muito linda", admiraram os fãs. "Muito gata", exclamaram outros.

Ex-BBB Ivy Moraes curte piscina ao lado do namorado: ‘Minha maravilhosa’

Recentemente, a ex-BBB Ivy Moraes surgiu nas redes sociais curtindo o final de semana viajando com o namorado, Nandinho Borges (29), por Rio Quente, no estado de Goiás.

“Pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade…”, escreveu Ivy na legenda da publicação que fez no seu perfil oficial do Instagram, usando um trecho da música “Duas Metades”, da dupla sertaneja Jorge e Mateus.

Nos comentários, Nandinho Borges fez questão de exaltar a namorada e seu amor por ela. “Minha maravilhosa! Te amo demais da conta”, escreveu ele. “Eu sou apaixonada nesse casal”, exclamou uma fã dos pombinhos. "Que Deus proteja e livre vcs de todo mal e que vcs se unam e se fortaleçam à cada dia!

Que fiquem juntinhos pra sempre. Quero ver eles bem velhinhos na cadeira de balanço com cabelos de algodão", exaltou uma seguidora.

Ivy Moraes e Nandinho (30), ex-participantes do Power Couple, completaram um ano juntos. Sempre muito românticos, os dois aproveitaram a data especial para se declararem um para o outro e relembrarem o começo do namoro.