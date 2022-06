Fora do Power Couple, Ivy Moraes e Nandinho completam 1 ano de namoro

Ivy Moraes e Nandinho celebram seu primeiro ano juntos com declarações nas redes

Ivy Moraes (30) e Nandinho (30) estão cheios de motivos para comemorarem! Isso porque nesta quarta-feira, 29, os ex-participantes do Power Couple estão completando seu primeiro ano juntinhos.

Sempre muito românticos, é claro que os dois aproveitaram a data especial para se declararem um para o outro e relembrarem o começo do namoro.

O empresário publicou um vídeo de momentos especiais e ousados vividos ao lado da amada. “Hoje tá fazendo 1 ano desde o dia em que ela me pediu em namoro. É isso mesmo, ela fez um pedido de namoro incrível há exato 1 ano [risos]. Quem conhece a nossa história entende que o destino nos uniu e que papai do céu queria a gente bem grudado”, começou na legenda.

“Você foi o melhor presente que Deus me deu. Você é a minha melhor amiga, namorada e amante. Sou feliz demais por ter você na minha vida. 1 ano que mais parece 5 por tantas coisas que já vivemos”, prosseguiu.

“Só peço a Deus que nos abençoe e nos proteja de todo mal e de toda inveja. Você é preciosa demais para mim. Eu te amo demais, minha vida! Feliz data e que ela se repita pra sempre”, desejou Borges ao final.

Algumas horas depois, chegou a hora da ex-participante do BBB 20 prestar sua homenagem ao namorado. “Feliz um ano de muito amor”, disse no início. “Obrigada por nos permitir viver tudo isso, com tanta intensidade, amor e cumplicidade!”.

“Você desperta os melhores sentimentos em mim e eu quero viver muito mais dessa vida com você! Espero que seja somente o início da nossa história… Peço a Deus para nos abençoar e proteger sempre! Você é o grande amor da minha vida! Eu amo amar você”, se declarou.

A gata também fez um vídeo montagem relembrando cenas especiais protagonizadas pelo casal.

Confira as homenagens que Ivy Moraes e Nandinho fizeram ao celebrar seu 1º ano de namoro:

