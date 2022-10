Ex-BBB Ivy Moraes curte piscina ao lado do namorado: ‘Minha maravilhosa’

Ex-BBB Ivy Moraes aproveita viagem para Rio Quente junto do namorado Nandinho Borges

Na tarde deste sábado, 29, a ex-BBB Ivy Moraes (30) surgiu nas redes sociais mostrando que está curtindo o final de semana viajando com o namorado, Nandinho Borges (29), por Rio Quente, no estado de Goiás.

“Pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade…”, escreveu Ivy na legenda da publicação que fez no seu perfil oficial do Instagram, usando um trecho da música “Duas Metades”, da dupla sertaneja Jorge e Mateus.

Nos comentários, Nandinho Borges fez questão de exaltar a namorada e seu amor por ela. “Minha maravilhosa! Te amo demais da conta”, escreveu ele. “Eu sou apaixonada nesse casal”, exclamou uma fã dos pombinhos. "Que Deus proteja e livre vcs de todo mal e que vcs se unam e se fortaleçam à cada dia!

Que fiquem juntinhos pra sempre. Quero ver eles bem velhinhos na cadeira de balanço com cabelos de algodão", exaltou uma seguidora.

Veja a publicação de Ivy Moraes curtindo uma piscina junto do namorado Nandinho Borges:

1 ano de namoro

Ivy Moraes e Nandinho (30), ex-participantes do Power Couple, completaram um ano juntos. Sempre muito românticos, os dois aproveitaram a data especial para se declararem um para o outro e relembrarem o começo do namoro.

O empresário publicou um vídeo de momentos especiais e ousados vividos ao lado da amada. "Hoje tá fazendo 1 ano desde o dia em que ela me pediu em namoro. É isso mesmo, ela fez um pedido de namoro incrível há exato 1 ano [risos]. Quem conhece a nossa história entende que o destino nos uniu e que papai do céu queria a gente bem grudado", disse ele em um trecho da declaração. Depois foi a vez da ex-BBB prestar sua homenagem ao namorado. "Feliz um ano de muito amor. Obrigada por nos permitir viver tudo isso, com tanta intensidade, amor e cumplicidade!", escreveu ela.