De macacão sem alça, Simone Mendes deixa silicone saltando: 'Uma boneca'

Simone Mendes deixa decote marcado em look deslumbrante e chama atenção com estilo; veja

A cantora Simone Mendes arrasou com mais um look para gravar com o sertanejo Gusttavo Lima. Nesta terça-feira, 04, a famosa compartilhou um clique para exibir a produção realizada para o trabalho especial e chocou com tanta beleza.

Com os cabelos ondulados e soltos, a artista fez pose e esbanjou seu corpaço escultural em um look elegante. De macacão bege, sem alça, Simone Mendes deixou seu decote siliconado em evidência e bem marcado.

"Dia de gravação de DVD do Embaixador @gusttavolima, um prazer imenso cantar essa moda linda com você, certeza que já é sucesso! Obrigada pelo convite", contou a ex-dupla de Simaria Mendes sobre a oportunidade.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a cantora de elogios. "Belíssima", admiraram os fãs. "Uma boneca", definiram outros.

Ainda nesta terça-feira, 04, Simone Mendes surpreendeu com um look divertido para encarar o frio em sua mansão. Logo ao acordar, a famosa fez os cliques e foi chamada de "sensata" pela escolha das peças inusitadas.

Leia também:Que isso? Simone Mendes ousa ao apostar em body recortado: 'Perfeita'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Simone Mendes choca com mudança de estilo: 'Com Simaria eram roupas feias'

A cantora Simone Mendes vem dando o que falar com seus looks para se apresentar sozinha no palco. Seguindo carreira solo, desde o fim de sua dupla com a irmã, Simaria Mendes, a esposa de Kaká Diniz tem impressionado com as produções feitas para subir ao palco.

Na segunda-feira, 19, não foi diferente, quando a famosa compartilhou um clique usando um look preto e branco nada discreto. De body de couro sem alça e uma calça mais larga, Simone chamou a atenção ao surgir com os cabelos frisados.

"Na correria de ontem, não deu tempo de postar pra vocês o look! (Tô ficando viciada nisso hein miglos) esse é de ontem, pronta pro meu show de Ilhabela-SP! Foi incrível encontrar vocês", disse ela ao exibir a combinação deslumbrante.

Nos comentários da publicação, os internautas logo notaram o estilo arrebatador da musa. "Engraçado que quando ela estava com Simaria era umas roupas feias que misericórdia. Mas, agora está ficando mais linda ainda", observaram. "Rapaz, você tá botando pra torar nessas roupas viu, tô adorando", aprovaram outros.

Leia também:Simone Mendes não vai à festa junina dos filhos e lamenta: 'Saudades'