Em sua mansão, Simone Mendes diverte ao exibir look de frio: 'Sensata'

Simone Mendes diverte ao aparecer usando combinação inusitada para se proteger do frio em casa

A cantora Simone Mendes mostrou como está lidando com o frio onde mora. Nesta terça-feira, 04, a famosa compartilhou fotos tomando café da manhã na cozinha de sua mansão em São Paulo e divertiu com o look que apareceu no momento.

Comendo um cuscuz com café, a artista sertaneja surgiu curtindo o início de seu dia e brincou sobre a roupa usada. De roupão grosso e uma touca, Simone Mendes falou sobre estar encarando o inverno com bom humor.

"Bom dia pra você que acordou no frio de 9° as 5:00 da matina para ir trabalhar! Bora miiiiigles! Hoje tem gravação do Dvd do Embaixador, Gusttavo Lima", contou a famosa sobre ter levantado cedo da cama para cumprir sua agenda de trabalho.

Nos comentários da publicação, os internautas se divertiram com o look da cantora. "Sensata", falaram os seguidores. "Amor, até assim você fica linda", declarou-se o marido, o empresário Kaká Diniz. "Gata de qualquer jeito", elogiaram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Simone Mendes surpreendeu ao revelar o valor de uma peça de roupa comprada em um aplicativo popular da China. Cheia de estilo, a cantora tem sido elogiada pelos seus looks e os fãs notaram a mudança para sua carreira solo.

Simone Mendes não vai à festa junina dos filhos e lamenta: 'Saudades'

A cantora Simone Mendes não conseguiu marcar presença na festa junina dos filhos. Neste sábado, 17, após se apresentar no São João de Petrolina, a artista compartilhou uma foto do marido, Kaká Diniz, com os herdeiros no evento e lamentou sua ausência.

Exibindo o empresário segurando a caçula, Zaya, no colo e Henry, ambos vestidos no traje junino, Simone Mendes se derreteu pelo retrato fofo do momento e lamentou por não poder estar junto por estar trabalhando.

"Eu aqui trabalhando recebo essa foto linda dos amores da minha vida! Saudades", disse a famosa que está seguindo carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria Mendes.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o clique do trio. "Quando a mulher tem um Pai marido presente ela pode trabalhar tranquila", elogiaram o esposo da famosa. "Meu deus, que lindos", elogiaram outros.