De macacão colado, Carolina Dieckmann surge arrasadora de diabinha: ''Gata demais''

Atriz Carolina Dieckmann apostou em fantasia ousada para festa de aniversário de Giovanna Ewbank e Leo Fuchs

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 07h34

A atriz Carolina Dieckmann (44) apostou em uma fantasia ousada para o aniversário de Giovanna Ewbank e Leo Fuchs. Nesta terça-feira, 04, a loira marcou presença no evento especial dos amigos com um look arrasador e deu o que falar.

Na rede social, a atriz compartilhou fotos se exibindo fantasiada de diabinha e chamou a atenção ao exibir uma silhueta impecável em um macacão vermelho cintilante coladíssimo ao corpo.

De rabinho e chifres, Carolina Dieckmann esbanjou beleza com sensualidade e roubou a cena com os cliques cheios de atitude. "Vem me ver de diabinha? #gio&leo partyyyyyy", disse a famosa ao fazer caras e bocas.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Gata demais", elogiaram. "Arrasou", aprovaram outros.

Nas últimas semanas, Carolina Dieckmann celebrou seu aniversário de 44 anos. Após anos sem comemorar a data, ela resolveu fazer uma festa em sua casa e revelou como a morte da mãe influenciou na decisão de não festejar por um tempo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann choca ao revelar idade

Na última sexta-feira, 16, a atriz Carolina Dieckmann compartilhou fotos iniciando a celebração de seu aniversário de 44 anos. Ao contar sua idade para os internautas, a loira chocou com sua aparência jovem.

Nos comentários da publicação, os fãs parabenizaram a aniversariante e se mostraram chocados com sua idade. "44 com cara de 22", disseram sobre ela parecer mais jovem. "Gente, 44? Meu deus onde?", exclamou uma seguidora.

