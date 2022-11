De look transparente vazado, Maraisa quase deixa seios escaparem: ''Muito perfeita''

Cantora Maraisa surgiu cobrindo os seios com o braço ao apostar em look ousado para evento fora do Brasil

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 07h41

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), ousou em mais um look para um evento nos EUA. Neste domingo, 20, ela compartilhou fotos de um evento após o Grammy Latino e chamou a atenção com a roupa usada no momento.

Cobrindo os seios com os braços, a artista sertaneja surgiu arrasadora em um look preto cheio de detalhes ousados. Com a parte de cima transparente e a de baixo vazada com brilhos, a famosa ostentou seu corpaço com atitude.

"After party Grammy", disse Maraisa ao se exibir com a peça nada discreta. Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a cantora. "Uau", exclamaram os fãs. "Muito perfeita", elogiaram os seguidores.

Ainda nos últimos dias, a artista causou ao eleger um vestido todo recortado e bem colado para a festa do Grammy. Sem calcinha, ela quase revelou demais no look ousado.

Cantora Maraisa beija ex-namorado, Bil Araújo, no palco de seu show

A cantora Maraisa não perdeu tempo e trocou um beijo com seu ex-namorado, Bil Araújo (30), no palco de seu show no Caldas Country Festival, em Caldas Novas.

Além de ter feito várias fotos com o ex-BBB e ex-A Fazenda nos bastidores bem carinhosas, a artista sertaneja ainda aproveitou para dar um selinho nele durante sua apresentação para o público.

É bom lembrar que Maraisa e Bil Araújo já tinham se relacionado antes dele entrar nos realities. Quando namoraram, o gato era segurança de Marília Mendonça (1995-2021).

Segundo o moço, a relação com a irmã de Maiara não deslanchou na época por ter sido acusado de interesseiro pelos fãs da famosa. Veja as fotos do beijo aqui.

