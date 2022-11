Cantora Maraisa beija ex-namorado, Bil Araújo, no palco de seu show

No palco de seu show, cantora Maraisa trocou beijo com o ex-BBB e ex-A Fazenda, Bil Araújo

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 10h28

A cantora Maraisa (34) não perdeu tempo e trocou um beijo com seu ex-namorado, Bil Araújo (30), no palco de seu show no Caldas Country Festival, em Caldas Novas, neste sábado, 12.

Além de ter feito várias fotos com o ex-BBB e ex-A Fazenda nos bastidores bem carinhosas, a artista sertaneja ainda aproveitou para dar um selinho nele durante sua apresentação para o público.

É bom lembrar que Maraisa e Bil Araújo já tinham se relacionado antes dele entrar nos realities. Quando namoraram, o gato era segurança de Marília Mendonça (1995-2021).

Segundo ele, a relação com a irmã de Maiara (34) não deslanchou na época por ter sido acusado de interesseiro pelos fãs da famosa.

Em sua rede social, o ex-BBB compartilhou fotos de sua participação na gravação do DVD da cantora e encantou ao surgir agarradinha com ela. "História demais, gravação dvd", publicou ele.

Veja as fotos do beijo de Maraisa e Bil Araújo:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Bil Araújo revela que viveu um 'remember' com a cantora Maraísa

Bil Araújo chocou seus seguidores ao expor revelações de seu relacionamento com sua ex-namorada e ex-patroa, a cantora Maraisa. Em entrevista ao podcast PodDarPrado, ele contou que os dois ainda são amigos. Vice-campeão de A Fazenda 13, Bil revelou que o romance dos dois durou cerca de um ano, e os dois ainda mantém contato: "Hoje a gente é amigo. Conversa até hoje pelo WhatsApp, Instagram", relatou ele.

