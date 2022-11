Sem calcinha, Maraisa exibe corpaço em vestido recortado e quase revela demais: ''Gata''

Cantora Maraisa ostentou corpaço turbinado em look justíssimo sem roupa íntima e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 07h36

A cantora Maraisa (34), da dupla com Maiara (34), deu o que falar nesta quinta-feira, 17, ao compartilhar fotos arrasadoras tiradas durante sua passagem por Las Vegas, nos EUA.

Nos registros, a sertaneja apareceu deslumbrante usando um vestido ousado e chamou muita atenção ao aparecer aparentemente sem roupa íntima, ostentando seu bumbum empinado "livremente".

Vestindo o look verde aveludado com recortes estratégicos, a artista deu um show de beleza e arrancou elogios dos fãs ao esbanjar seu corpaço torneado com estilo. "Festinha em Vegas!", disse Maraisa na legenda sobre participar de um evento internacional.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a cantora de muitos elogios. "Gata! A gente se encontra essa semana na urca! Ensaio RC kkkk", escreveu o diretor Boninho (60). "Chama o SAMU que eu estou infartando", brincaram os fãs ao ver a produção da famosa.

Ainda recentemente, Maraisa chocou ao surgir magérrima em um look de barriga de fora. Vestindo um conjuntinho pink brilhante, ela arrancou mais elogios dos fãs ao aparecer toda produzida.

Cantora Maraisa beija ex-namorado, Bil Araújo, no palco de seu show

A cantora Maraisa não perdeu tempo e trocou um beijo com seu ex-namorado, Bil Araújo (30), no palco de seu show no Caldas Country Festival, em Caldas Novas, no último sábado, 12.

Além de ter feito várias fotos com o ex-BBB e ex-A Fazenda nos bastidores bem carinhosas, a artista sertaneja ainda aproveitou para dar um selinho nele durante sua apresentação para o público.

É bom lembrar que Maraisa e Bil Araújo já tinham se relacionado antes dele entrar nos realities. Quando namoraram, o gato era segurança de Marília Mendonça (1995-2021).

Segundo o moço, a relação com a irmã de Maiara não deslanchou na época por ter sido acusado de interesseiro pelos fãs da famosa. Veja as fotos do beijo aqui.

