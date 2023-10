De look jeans sem alça, Regina Volpato dá show de beleza: 'A mais gata'

Toda arrumada, Regina Volpato dá show de beleza e levanta suspeitas de retorno à televisão

A apresentadora Regina Volpato esbanjou beleza em uma nova série de fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 25, a famosa compartilhou os cliques produzida e levantou suspeitas de um possível retorno à televisão.

No primeiro clique do álbum, a comunicadora apareceu usando um look jeans, bem descolado, e nos outros registros encantou ao surgir com outras roupas em um ensaio. "Produção de hoje! Gostou?

Em breve conto as novidades. Qual seu palpite?", disse ela.

Nos comentários, os seguidores logo pensaram que a apresentadora pode estar preparando sua volta para as telinhas após ter saído da TV Gazeta. "Linda e retorno ao SBT", opinaram. "Merece todo o sucesso do mundo", vibraram outros. "A mais gata", elogiaram.

Há mais de três meses longe das câmeras, desde sua saída da TV Gazeta por não aceitar uma redução salarial, Regina Volpato revelou que está conversando com o SBT. “Eu fiquei muito feliz com o convite. Existe uma pré-disposição enorme da minha parte em aceitar, eu imagino que da parte deles também, mas estamos conversando. A assinatura ainda não aconteceu”, contou a apresentadora.

Regina Volpato no Onlyfans?

Poucas pessoas sabem, mas a apresentadora Regina Volpato (54) também é uma das famosas que decidiram entrar na onda do OnlyFans. Conhecida por estrelar programas femininos, a musa da TV tem disputado espaço com uma série de estrelas da plataforma de conteúdo adulto.

A chegada de Regina no Onlyfans aconteceu em fevereiro deste ano, ainda quando ela estava mais do que confirmada na grade da TV Gazeta. Na época, ela acabou atraindo críticas dos internautas por ser uma figura de destaque na televisão.

"Me vejo muito bem, uma mulher madura e bonita, não sei se é falta de senso ou autoestima (risos). Gosto da maneira que aprendi a me aceitar. Já entendi a dinâmica da vida. Me lapidei com muita terapia e vivência. Estou feliz e adoro ter a idade que tenho", disse ela em entrevista ao Uol.

Ela ainda aproveitou para fazer uma crítica a como a notícia acabou repercutindo. "E daí que eu tenho 54? E daí que sou jornalista? E daí se eu quiser sensualizar? Achei curiosa a maneira como a notícia impactou as pessoas", disparou.