De frente e de costas, Juliette revela corpaço monumental em biquíni fininho: 'Gata'

De biquíni, Juliette revela curvas esculturais ao se exibir em passeio de barco

A campeã do BBB 21 Juliette Freire impressionou ao compartilhar novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 14. Curtindo uma viagem com algumas famosas como Jade Picon e Anitta, a cantora chamou a atenção ao publicar uma série de cliques dos momentos que está curtindo com as amigas.

Nos registros publicados em seu feed, a artista apareceu usando um biquíni fininho com brilho e deu o que falar ao revelar suas curvas esculturais na roupa de banho nada discreta. De frente e de costas, Juliette deu um show de beleza e boa forma.

Sem escrever nada na legenda do post, a ex-BBB recebeu uma chuva de elogios. "Gostosa", disse a cantora Lexa. "Gata", admiraram os fãs. "Linda demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Juliette chocou ao surgir magérrima ao protagonizar cliques de biquíni vermelho.

Veja as fotos de Juliette:

Juliette detalha última mensagem que recebeu de Marília Mendonça

Saudade! A campeã do BBB 21, Juliette Freire comoveu os fãs ao contar que recebeu um convite surpreendente de Marília Mendonça (1995-2021). Isso porque durante a live realizada neste sábado, 20, a artista relembrou a última conversa que teve com a cantora meses antes de sua morte.

Pela primeira vez, Juliette compartilhou com o público a mensagem de áudio que recebeu da amiga e guarda com tanto carinho até hoje. No conteúdo da conversa, Marília convida a paraibana para uma rodada de cerveja em um boteco. "Eu não mostrei para ninguém ela falando assim: 'E aí minha irmã! Quando é que a gente vai tomar uma cerveja naqueles botecos bem copo sujo? 'Você gosta de uma cerveja? Eu acho que você gosta'", iniciou. "Eu disse: 'Eu gosto!'. E ela falou: 'Vamos qualquer dia tomar uma cerveja em um boteco bem sujo'. De vez em quando, eu escuto a voz dela. Sou fã demais", revelou durante a live. A influenciadora também voltou a lamentar a partida da amiga.