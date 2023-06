Magérrima, Juliette surge de biquíni vermelho e exibe as curvas perfeitas

Juliette Freire ostenta sua beleza deslumbrante ao aproveitar mergulho em lagoa de águas cristalinas: 'Linda!'

A ex-BBB Juliette Freire aproveitou o final de semana de folga para se divertir ao lado dos amigos em um passeio paradisíaco. A musa apareceu mergulhando em uma lagoa de águas cristalinas e deixou à mostra sua boa forma impecável.

Nas imagens, a morena surgiu magérrima ao usar apenas um biquíni vermelho com alças fininhas. Nas outras fotos, ela apareceu com uma saída de praia com transparência enquanto curtia um passeio de barco com os amigos ao ar livre.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza impecável da artista. “Linda”, disse um seguidor. “Coisa mais linda”, declarou outro. “Perfeita demais”, comentou mais um. “Que gata”, escreveu outro.

Juliette relembra sua trajetória no BBB

Em uma participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Juliette Freire relembrou sua trajetória no Big Brother Brasil ao fazer um desabafo.

“É muito engraçado, eu sou chata, eu reconheço, todo mundo é um pouco. Eu fico lisonjeada por ser uma referencia. As pessoas sempre me colocam como sinonimo de algo pobre, a coitadinha, tem uma diferença muito grande entre vítima e vitimista”.

E completou: “Vítima todo mundo vai ser um dia, de alguma coisa. Vitimista, não. Vitimista é quando você usa aquilo para se promover. E o que eu menos fiz foi isso. Eu ia atrás de todo mundo para conversar, eu queria resolver, eu queria ser amada, queria ser amiga. Infelizmente não deu, mas eu venci. Deu tudo certo”.

Juliette detalha última mensagem que recebeu de Marília Mendonça

Saudade! A campeã do BBB 21, Juliette Freire comoveu os fãs ao contar que recebeu um convite surpreendente de Marília Mendonça (1995-2021). Isso porque durante a live realizada neste sábado, 20, a artista relembrou a última conversa que teve com a cantora meses antes de sua morte.

Pela primeira vez, Juliette compartilhou com o público a mensagem de áudio que recebeu da amiga e guarda com tanto carinho até hoje. No conteúdo da conversa, Marília convida a paraibana para uma rodada de cerveja em um boteco. "Eu não mostrei para ninguém ela falando assim: 'E aí minha irmã! Quando é que a gente vai tomar uma cerveja naqueles botecos bem copo sujo? 'Você gosta de uma cerveja? Eu acho que você gosta'", iniciou. "Eu disse: 'Eu gosto!'. E ela falou: 'Vamos qualquer dia tomar uma cerveja em um boteco bem sujo'. De vez em quando, eu escuto a voz dela. Sou fã demais", revelou durante a live. A influenciadora também voltou a lamentar a partida da amiga.